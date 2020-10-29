رئيس النواب يهنئ العسومى بفوزه برئاسة البرلمان العربى

وأعرب عبدالعال، فى البرقية عن خالص التهنئة القلبية، وأزكاها للثقة الغالية المستحقة التى صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربى، لتستكملوا ما بدأتموه من مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل فى البرلمان العربى فى مرحلة دقيقة تمر بها أمتنا العربية.
وأكد عبدالعال، على ثقته بأن رئاسة العسومى للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربى إلى آفاق أوسع من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية والمساهمة فى إيجاد حلول عادلة لها.
وأضاف: كما نثق فى قدرتكم على تحقيق الأهداف المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام.
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