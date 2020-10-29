رئيس النواب يهنئ العسومى بفوزه برئاسة البرلمان العربى

وأعرب عبدالعال، فى البرقية عن خالص التهنئة القلبية، وأزكاها للثقة الغالية المستحقة ‏التى صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربى، لتستكملوا ما بدأتموه من ‏مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل فى البرلمان العربى فى مرحلة ‏دقيقة تمر بها أمتنا العربية.‏

وأكد عبدالعال، على ثقته بأن رئاسة العسومى للبرلمان العربى ستدفع بالتعاون العربى إلى آفاق أوسع ‏من التعاون والانجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ‏والمساهمة فى إيجاد حلول عادلة لها.

وأضاف: كما نثق فى قدرتكم على تحقيق الأهداف ‏المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام.‏