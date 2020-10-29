محافظ القاهرة يعلن تخفيض التصالح فى مخالفات البناء ببعض المناطق

أصدر خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خصوصا فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعى مع بقاء كل الأسعار الأخرى، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح.





وقال محافظ القاهرة فى تصريح اليوم الخميس، إنه سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، وسيتم كذلك حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية، موضحا أن ذلك يأتى ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين و تشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح. وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار يتضمن الأحياء التابعة للمنطقة الغربية ببعض المناطق والشوارع "بالوايلى، وسط القاهرة، بولاق أبو العلا"، أما أحياء المنطقة الشمالية فتتضمن "الزيتون، الزاوية الحمراء، الأميرية"، وفى المنطقة الشرقية يسرى القرار على بعض المناطق "بعين شمس، المطرية، شرق وغرب مدينة نصر، النزهة، مصر الجديدة"، وفى المنطقة الجنوبية يتضمن القرار بعض المناطق بأحياء "السيدة زينب، الخليفة، المقطم، البساتين، دار السلام، طرة، حلوان، المعصرة، المعادى".

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