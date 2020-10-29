الهيئة الوطنية تواصل استعداداتها للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تمهيدا لانطلاق عمليات التصويت أيام 4 و5 و6 نوفمبر بالخارج، و7 و8 نوفمبر بالداخل.





ويواصل مرشحى الجولة الثانية بالانتخابات فى 13محافظة إجراء الدعاية الانتخابية الخاصة بهم لنظام القائمة والفرد مع الالتزام بالضوابط التى وضعتها الهيئة.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، وأقرت ضوابط عبارة عن قيام المرشح بالدعاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة واستخدام مكبرات الصوت، فيما لا يخالف القانون، ووضع لافتات فى الأماكن التى تحددها السلطة المحلية بالمحافظة.

كما يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.