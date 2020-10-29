صور.. سفير بريطانيا بالقاهرة يزور الأكاديمية العربية للعلوم فى الإسكندرية

زار السير جيفرى أدمز، سفير بريطانيا بالقاهرة، يرافقه كريستوفر لارتر، قنصل بريطانيا الفخرى بالإسكندرية، اليوم الخميس، المقر الرئيسى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير.





كان فى استقبال السفير البريطانى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتورة إيمان مرسى، مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب، والدكتور عمرو الحلو، مدير مركز الاتفاقيات و التعاون الدولى.

واستعرض عبد الغفار، خلال اللقاء، الإجراءات التى اتخذتها الأكاديمية للتعامل مع جائحة كورونا، واستكمال الدراسة عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى مقرات وفروع الأكاديمية فى مصر والشارقة واللاذقية، بالإضافة إلى الشراكات التى أجرتها مع جامعات عالمية مهمة، والشهادات المعتمدة من أهم جهات الاعتماد الدولية.

وشاهد سفير بريطانيا بالقاهرة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا باللغة الإنجليزية عن الأكاديمية وتاريخها، معربا عن سعادته بمنشآت الأكاديمية ودوروها فى التعليم الجامعى.

وأكد الجانبين خلال حديثهما على عمق العلاقات بين الجانبين المصرى والبريطانى، معربين عن حرصهما على تعزيز وتطوير تلك العلاقات وتبادل الخبرات فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.