شهدت العلاقات المصرية السودانية خلال الأشهر القليلة الماضية تقاربا سياسيا واقتصاديا من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وتم التوافق على العديد من المشاريع الاستراتيجية من بينها ربط البلدين عبر خط للسكك الحديدية بين مدينتى أسوان والخرطوم





والفيديوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن خط السكة الحديد الذى يربط مصر والسودان.

واتفقت مصر والسودان منذ عامين تقريبا على مسار خط السكة الحديد الذى يربط البلدين، وتضمن الاتفاق الذى تقرر خلال الاجتماع التأسيسى الأول للمشروع، والذى انعقد بعد 3 أشهر من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسودان نهاية شهر يوليو 2019، وتم الإعلان خلالها عن ربط البلدين بالسكة الحديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. السكك الحديدية.. شريان جديد يزيد الترابط بين مصر والسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.