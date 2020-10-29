المصريين الأحرار يهنئ السيسى والشعب المصرى بذكرى المولد النبوى الشريف

وقال الحزب فى بيان صحفى: "ندعو الله أن يعيد الذكرى بالخير والرخاء على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار". كما وجه الحزب التهنئة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية. كما قدم التهنئة إلى رجال مصر الساهرة على حماية الوطن، الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة المصرية.

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