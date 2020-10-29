وزير الإسكان: ننفذ توجيهات الرئيس بتطوير العمران القائم.. وتوفير حياة كريمة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المكاتب الاستشارية، لاستعراض البدائل المقترحة، لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة.





وأوضح وزير الإسكان، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم البدء بتطوير المناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة، على أن يتم تعميم تجربة تطوير المناطق غير المخططة بجميع المدن على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير العمران المصرى القائم، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى. وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة، تشمل فتح محاور مرورية، ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، وإعادة تخطيط تلك المناطق بما يرفع من كفاءة العمران بها، ويمكنها من أداء الأدوار المطلوبة منها، حيث إن العمران هو وعاء التنمية.

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