العسومي يؤكد موقف البرلمان العربي الداعم لمصر في مفاوضات سد النهضة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على موقف البرلمان الداعم لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ لمصر حقها في مياه النيل ،كما يحفظ حقوق السودان.
جاء ذلك في كلمة" العسومي" التي ألقاها في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي أنطلقت أعمالها اليوم "الخميس"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .
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