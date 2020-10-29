فرنسا تغلق الكنائس ودور العبادة فى "نيس وكان" بعد الهجوم الإرهابى

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها قبل قليل، بإغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، بعد الهجوم الإرهابى الذى وقع صباح اليوم الخميس، وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن تنفيذ عملية أمنية حاليا في محيط كنيسة نوتردام في نيس، بعد الهجوم الإرهابى، بينما قال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي على تويتر، إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد هجوم بسكين، ورجح أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، أن هناك أنباء عن هجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس ومقتل شخص وإصابة آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية إن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس قال اليوم خلال مشاركته في جلسة بالجمعية الوطنية، والتي كانت بالتزامن مع عملية هجوم بسكين في محيط كنيسة نوتردام في نيس الفرنسية، إنه سيشارك في اجتماع الأزمة المشترك الذى سيعقد بين الوزارات بإضافة إلى رئيس بلدية نيس.
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