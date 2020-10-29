وزير الري: مناقشة الزيادة السكانية لأول مرة وتأثيرها على استهلاك المياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، وذلك لمناقشة أهم محاور أسبوع القاهرة للمياه 2021، والذي يأتي تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، والذى عقد خلال الفترة من ٢٤-٢٨ أكتوبر ٢٠٢١

وجاء اختيار موضوع السكان لأول مرة فى المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها.



كما تمت مناقشة تضمين محور أساسي لربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات العالمية من تغير في المناخ وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.



وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة أسبوع القاهرة للمياه 2021 لتأثير التغيرات السكانية والمناخية على الإدارة المشتركة للأنهار الدولية العابرة للحدود.

ووجه الدكتور عبد العاطي بدراسة إقامة عدد من المسابقات والتي سوف يعلن عنها بين مختلف فئات المهتمين بقضايا المياه، ومنها مسابقة مشروعات التخرج للأقسام ذات العلاقة بالمياه بجميع الكليات ومسابقة أفضل ممارسات لترشيد استخدام المياه بين المزارعين، وكذلك مسابقات الباحثين والتي يعلن عنها بالتعاون مع جامعة كوينزلاند الأسترالية ومسابقة أفضل منتج إعلامي للتوعية حول قضايا المياه.