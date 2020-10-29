إدارة التعليم والتدريب المهنى بالقوات المسلحة تحصل على الآيزو

فضلًا عن إنشاء أدلة عمل الجودة لتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بإدارة التعليم والتدريب المهنى، واتخاذ النظام الألمانى للجودة، والذى يتوافق مع منظومة العمل داخل الإدارة، كما يعد من أقوى نظم الجودة العالمية.
وألقى مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الفنى لخريجى إدارة التعليم والتدريب المهنى.
حضر مراسم تسليم شهادة الاعتمادية الدولية "الآيزو" رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى وممثلو الجهة المانحة.
يأتي ذلك استمرارُا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إداراتها وهيئاتها المختلفة ومنظومة العمل بها والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها.
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