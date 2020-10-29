الحكومة تُعلن مد مهلة تقديم طلبات تحويل الممارسات إلى عدادات كودية

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محمد سياف - ابو ظبي - أسوة بما قامت به الحكومة بمد مدة التصالح على مخالفات البناء، فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد مهلة تقديم طلبات تحويل الممارسات الكهربائية إلى عدادات كودية حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك فى خطوة من الحكومة لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية.

وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة هى تيسير وتسهيل الاجراءات على المواطنين والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين أسوة بما تم اتخاذه والاعلان عنه بمد مهلة تقديم طلبات التصالح للمواطنين على مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر 2020 لتمكين المواطنين من تقديم الطلبات دون تزاحم، حيث يتم تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

وكانت المنصة الالكترونية الموحد لخدمات الكهرباء قد تلقت حتى الآن أكثر من 855 ألف طلب لتحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية على الوحدات السكنية والتجارية، حيث شملت هذه الطلبات جميع شركات الكهرباء البالغ عددها 9 شركات موزعة على جميع محافاظت الجمهورية، حيث تقدم المواطنين بطلب للتحويل من نظام المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى نظام العدادت الكودية مسبوقة الدفع.