سامح شكرى يلتقى وزير الصناعة والتجارة الروسى

وأشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، خلال تدوينة له عبر "تويتر"، إلى أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين الدولتيّن وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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