صلاح حسب الله: الدولة نجحت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية بامتياز

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ببروتوكول التعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة الهجرة والكنيسة المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والذى وقعه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتى كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم ديسمبر 2019.





ووجه حسب الله فى بيان اليوم تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على تصريحاته المهمة التى أكد فيها أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، إضافة إلى تأكيده أنه بمقتضى البروتوكول الموقع ستكون هناك برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة تحرص أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، فى جميع محافظات الجمهورية، على تنفيذها وخصوصا فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والتى تعمل بها الأسقفية حاليا.

واعتبر المتحدث باسم مجلس النواب إشادة البابا تواضروس بما تقوم به وزارة الهجرة من جهود كبيرة فى توعية أبنائنا بالخارج والحرص الدائم على ربطهم بالمؤسسات الدينية فى مصر وتنظيم زيارات وفود أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث لمقر الكنيسة والأزهر، ولقاء الشخصيات الدينية والرد على أسئلتهم واستفساراتهم وترحيب قداسة البابا بتوفير المناهج التدريبية التى تقدمها وزارة الهجرة ضمن ما تقوم به أسقفية الخدمات من توعية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الآمنة بأنه دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها السفيرة نبيلة مكرم فى هذه الملفات المهمة.

كما أشاد حسب الله بتأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأن توقيع البروتوكول مع الكنيسة المصرية يستهدف التعاون فى تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة" وأهمية دور الكنيسة المصرية فى توعية الشباب وهو ما يساهم فى تعريف شبابنا فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بمخاطر تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات ولقاءات توعوية مع الشباب والأمهات، إضافة إلى تأكيد الوزيرة أن المؤسسات الدينية لها دور بارز فى التوعية من خلال الخطب أو العظات، كونها تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الجميع تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وحث الشباب على البحث عن الفرص البديلة الآمنة وتعلم الحرف والمهن المختلفة والتى يحتاجها سوق العمل وقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية للتعاون بين الوزارة والكنيسة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، وإعداد كوادر مدربة بشكل دائم فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.