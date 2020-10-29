فيديو.. الشيخ إبراهيم رضا فى ضيافة أيمن عدلى

ومن المقرر أن يذاع الحوار قريبا على التليفزيون المصرى "أخبار مصر"، وفيه يتحدث إبراهيم رضا عن مشواره فى مجال الدعوة الإسلامية، وأخلاق النبى ومعاملاته، وحب أهل مصر للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام.

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