فيديو.. جهود الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق

وأوضح المجلس فى بيان صحفى، أن الدولة المصرية تمضى قدما فى إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمى والنهوض بالأداء الحكومى على مختلف المستويات، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن بينها مكاتب الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل التى تشهد عملية تطوير شاملة تتضمن التوسع الجغرافى والتكنولوجى فى خدماتها، بما يكفل تقديم خدمة متميزة، وحماية ملكيات المواطنين، فضلاً عن دفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام وتشجيع بيئة الاستثمار.

وجاء فى الفيديو، أن هذه الخطة قائمة على عدة محاور تشمل الارتقاء والتوسع فى هذه المكاتب وفتح فروع لها فى مكاتب البريد، وميكنة جميع خدماتها من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، والتى تحقق الدقة فى العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وذلك توفيراً للوقت والجهد ومنعاً للازدحام وتحقيق الهدف فى الوصول إلى بناء مصر الرقمية.

وأظهر الفيديو أن خطة التطوير تتضمن إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقارى منها إصدار التوكيلات بأنواعها المختلفة، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، يمكن من خلاله التقديم على بعض خدمات الشهر العقاري، وأيضاً الحجز المسبق من خلاله.

كما تم إتاحة إمكانية عمل جميع التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية "مصر الرقمية"، سواء كانت توكيلات قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية فى الشهر العقارى (التصديقات على عقود نقل الملكية).

وأشار الفيديو، إلى أن فتح فروع لمكاتب الشهر العقارى فى مكاتب البريد ساهم فى تخفيف الازدحام وتقديم الخدمة فى أسرع وقت خاصة وأنها تقوم بتقديم معظم الخدمات من توكيلات وعقود وتسجيلات، باستثناء بعض المعاملات التى يتطلب القانون إجراءاها فى دائرة الاختصاص المكانى لفروع ومكاتب التوثيق.

هذا ورصد الفيديو آراء المواطنين بشأن عملية التطوير التى تشهدها مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، مؤكدين أن هناك اختلافاً كبيراً بين الماضى والحاضر، مشيدين بمستوى الخدمة المقدمة وسرعة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى كفاءة الموظفين وحسن تعاملهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المكاتب للوقاية من فيروس كورونا.

كما أشاد المواطنون بالموقع والتطبيق الإلكترونى الذى يقدم خدمات الشهر العقاري، مشيرين إلى أنه يساهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المحررات.