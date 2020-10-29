وفاة والدة محافظ الإسكندرية

توفيت، صباح اليوم الخميس، والدة محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فيما تشيع الجنازة، اليوم، بمحافظة القاهرة، ولم يتم تحديد موعد العزاء.



توفيت، صباح اليوم الخميس، والدة محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فيما تشيع الجنازة، اليوم، بمحافظة القاهرة، ولم يتم تحديد موعد العزاء. ونعى القيادات والعاملون بديوان عام المحافظة، فى بيان على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والدة المحافظ.

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