" قام الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بزيارة لمدينة الخارجة يرافقه الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة. وذلك تحت رعاية السيدالقصير وزيرر الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وفى إطار مشروع التنمية المستدامة للأنظمة الزراعية البيئية لواحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد والذى ينفذه مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو بدأت الزيارة بلقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حيث تناول جهود الدولة فى تنمية المحافظة وخاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية ، والذي أشاد بالتعاون مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى للنهوض بالتنمية الزراعية في المحافظة والاسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري زغلول استعرض أهم الأنشطة التى سوف يقوم بها المشروع من أجل النهوض بقطاع الزراعة فى المحافظة من خلال استخدام الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوى الزراعى ، كما قام الوفد بزيارة جامعة الوادى الجديد ولقاء د عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وقد تم بحث أوجه التعاون بين مركز بحوث الصحراء والجامعة وكذلك دور جامعة الوادى الجديد فى دعم الأنشطة التى ينفذها المشروع . وفى نهاية الزيارة قام الوفد بزيارة إلى بعض المواقع المختارة لتنفيذ أنشطة الفاو بالمحافظة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: وفد مركز بحوث الصحراء والفاو يتفقدان المشروعات الزراعية المشتركة في الوادي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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