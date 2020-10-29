الصحة العالمية: لم يحدث تطور أو تحور لفيروس كورونا

قال الدكتورعبد الناصر مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لم يحدث تطور أو تحور واضح في فيروس كورونا، وأحرزنا تقدم ملحوظ في التعامل مع المرض.

وأضاف أن هناك تشابها في بعض أعراض الأنفلونزا الموسمية والكورونا ويتم اكتشاف المرض بالفحص، لافتًا إلى أن هناك احتمالية اصابة الشخص بالانفلونزا الموسمية والكورونا.

وأشار إلى أن كلا الفيروسين يسبب أعراضا تنفسية حادة ولكن الكورونا اخطر من الانفلونزا، لافتًا إلى أن مصل الانفلونزا لا يحمى من الاصابة بالكورونا ولكن لتخفيف الاعباء التى قد تقع على المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الأن عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط