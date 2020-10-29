شكري يبحث مع وزير الصناعة والتجارة الروسي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الخميس مع وزير الصناعة والتجارة الروسي ⁧‫دنيس مانتوروف‬⁩ في ⁧‫موسكو‬⁩ العلاقات الثنائية بين الدولتيّن وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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ويقوم شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو حيث يجري لقاءات مع عدد من المسئولين.

وعلى جانب آخر، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الذي يستهدف المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقطاع الصناعي في مصر.

وذلك بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.