صور.. سفير بريطانيا من مكتبة الإسكندرية: زرت مصر لأول مرة عام 1973

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى مجال الثقافة.
وأضاف السفير البريطانى، وفقا لبيان صحفى، أنه زار مصر للمرة الأولى عند تولى والده منصب سفير المملكة المتحدة فى مصر عام 1973، لافتا إلى أنه عمل نائبًا للسفير البريطانى فى مصر عام 1998.
ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى الفقى عنلى سعادته بزيارة السير جيفرى آدامز لمكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه لديه معرفة عميقة بالمجتمع والثقافة والهوية المصرية.
وتحدث مدير مكتبة الإسكندرية والسفير البريطانى خلال اللقاء عن العديد من القضايا الثقافية والتاريخية بين البلدين، إلى جانب التعاون بين مؤسسات ومعاهد البلدين خاصة فى قطاعى الثقافة والتعليم.
وأهدى الفقي، عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية"، و"ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"الإسكندرية الماضى والحاضر".
وشملت زيارة السفير البريطانى بالقاهرة إجراء جولة بمكتبة الإسكندرية، للتعرف على الخدمات التي تقدمها لأعضائها وروادها، فضلاً عن زيارة أهم معالمها.
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