القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الثانى للمناظير الدقيقة

ونظرًا للظروف الراهنة والخاصة بجائحة كورونا، واتباعًا لوسائل الوقاية بما يتفق مع القوانين المنظمة، تقرر عقد المؤتمر بطريقة الهجين، لمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الأجانب والعرب والمصريين، إذ سيتم بث المؤتمر من خلال الموقع الإلكترونى للمؤتمر، بالتزامن مع عرض فعاليات المؤتمر من خلال شاشات فى مكتبة الإسكندرية.
وتشمل فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لـ 14 عملية، كما يتضمن المؤتمر عقد 8 دورات تدريبية لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية ودورة تدريبية للتمريض.
كما يشمل المؤتمر أيضًا إلقاء محاضرات ونقاشات علمية عن آخر الأبحاث والتوصيات الطبية فى مجال مناظير المسالك البولية.
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