محمد رسول الرحمة.. المصور تحتفى بمولد النبى

"محمد رسول الرحمة سيرته هادية للبشر.. وفضح لجماعة الإرهاب والضلال" كان العنوان الذى تصدر غلاف مجلة المصور الصادرة عن دار الهلال، والذى يتزامن مع ذكرى مولد النبى محمد الشريف.





المجلة، التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أفردت فى عددها الخاص مقالًا لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بعنوان "الإسلام لا يعرف الظلم والرسول لم يقاتل إلا لرد العدوان"، للرد على الافتراءات والأكاذيب عن نبى الرحمة.

كما تضمن العدد مقالات لعدد من العلماء ورجال الدين، من بينهم الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، وعدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف.