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محمد رسول الرحمة.. المصور تحتفى بمولد النبى

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عمر حسام 2020-10-29 13:54 0 تبليغ

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"محمد رسول الرحمة سيرته هادية للبشر.. وفضح لجماعة الإرهاب والضلال" كان العنوان الذى تصدر غلاف مجلة المصور الصادرة عن دار الهلال، والذى يتزامن مع ذكرى مولد النبى محمد الشريف.

المجلة، التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أفردت فى عددها الخاص مقالًا لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بعنوان "الإسلام لا يعرف الظلم والرسول لم يقاتل إلا لرد العدوان"، للرد على الافتراءات والأكاذيب عن نبى الرحمة.

كما تضمن العدد مقالات لعدد من العلماء ورجال الدين، من بينهم الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، وعدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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