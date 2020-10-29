محمد رسول الرحمة.. المصور تحتفى بمولد النبى

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المجلة، التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أفردت فى عددها الخاص مقالًا لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بعنوان "الإسلام لا يعرف الظلم والرسول لم يقاتل إلا لرد العدوان"، للرد على الافتراءات والأكاذيب عن نبى الرحمة.
كما تضمن العدد مقالات لعدد من العلماء ورجال الدين، من بينهم الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، وعدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف.
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