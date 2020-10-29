شكرى لوزير الصناعة الروسى: المطارات المصرية تتخذ أعلى تدابير الأمن

استقبل وزير الصناعة والتجارة الروسى "دنيس مانتوروف"، اليوم، وزير الخارجية سامح شكرى، بمقر الوزارة فى موسكو، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتيّن وسُبل تطويرها.





وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين "شكرى" و"مانتوروف" أكدا خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة والمتشعبة التى تجمع الدولتيّن، وضرورة العمل على تعزيزها وتوسيعها لتصل إلى آفاقٍ أرحب وبحيث تشمل جميع مجالات التعاون.

هذا، وأكد الوزير شكرى تطلع مصر لاستئناف الطيران العارض بين المدن الروسية ومدينتى شرم الشيخ والغردقة، خاصةً وأن المطارات المصرية تتخذ أعلى تدابير الأمن، وذلك بالنظر إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة وموسكو.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزيرين تناقشا حول التطورات المتعلقة بجائحة "كورونا"، حيث أبدى "شكرى" تضامن مصر الكامل مع روسيا، حكومةً وشعباً، فى مواجهة انتشار الفيروس، وأشار إلى ضرورة التنسيق المستمر بين اللجان الفنية الصحية لمكافحة الجائحة، كما أعرب عن استعداد مصر للتعاون مع روسيا فى مجال تصنيع وإنتاج اللقاح الروسى بشكل مُشترك.

وفيما يتعلق بمجالى النقل والطاقة، ذكر المُتحدث الرسمى أن "شكرى" و"مانتوروف" أشادا بالتعاون المصرى الروسى فى مجال السكك الحديدية، ولا سيما صفقة توريد 1300 عربة قطار من روسيا إلى مصر، والتى تعد الصفقة الأضخم فى تاريخ السكك الحديد المصرية، كما تناول الوزيران التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث أكدا على التزامهما بالمضى قدماً فى تنفيذ المشروع.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكرى أكد التزام مصر بالتحرك نحو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس، ليتسنى العمل نحو المضى قدماً فى تنفيذ المشروع باعتباره أحد أضخم مشروعات التعاون الاستراتيجى بين الجانبين.