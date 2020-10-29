صور.. وزيرة التضامن: نستهدف إدماج الأطفال ذوى الإعاقة الذهنية فى المجتمع

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، مركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغى بعد تطويره، ومركز العلاج الطبيعى فى مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، والذى تم تطويره بالشراكة مع المؤسسة القومية لتنمية المجتمع.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، وعبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع، مجمع خدمات الإعاقة الشامل الذى يشمل مؤسسة التثقيف الفكرى والتى تسع 100 طفل، بالإضافة الى مركز رعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بسعة 50 فردا، ومركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغى والذى يسع 50 فردًا، والحضانة الدامجة التى تستوعب 30 طفلًا، ومركز العلاج الطبيعى الذى يسع 40 شخصًا، ومركز القياس السمعى والبصرى والذهنى تحت التجهيز.



وأكدت نيفين القباج خلال الافتتاح أن هدف وزارة التضامن الاجتماعى تحقيق الغاية النبيلة المتمثلة فى الحماية والرعاية والتنمية والتمكين وهى الغاية التى تؤكد عليها القيادة السياسية دائما، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى أهمية كبيرة بالأشخاص الأولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من تحقيق المصلحة الفضلى لها وتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل.



وأوضحت أن الوزارة طبقت حزمة من الإجراءات التى تستهدف "الاستثمار فى البشر" وهو الهدف الأسمى الذى تستهدفه القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لتطوير مؤسسات الرعاية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسى أو تحسين نظم المراقبة والمتابعة، لذا كان دورنا وهدفنا هو الاهتمام الشامل بهذه الفئات نفسيا وصحيا وتعليميا لتمكينهم من تعزيز قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم فى الحياة العامة.



وأشارت إلى أن أحقية هذه الفئة فى الحصول على كل الخدمات والرعاية هو حق أصيل من حقوق الإنسان وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال إتاحة هذه الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدى إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.



وأضافت أن هذا المجمع يأتى فى إطار مجموعة الإجراءات والخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد من خلال مركز التوحد بأحدث الأساليب وبدون مقابل للأسر الأولى بالرعاية.



كما يستهدف المجمع تمكين حالات الشلل الدماغى من تلقى رعاية صحية ونفسية مميزة بأحدث الوسائل وبدون مقابل أيضا، كما يقدم المجمع خدماته لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة على أنواع مختلفة من المهن طبقا لنوع الإعاقة ومعدلات الذكاء وتهيئته لسوق العمل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة تسعى لتمكين الأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية من الاندماج فى المجتمع مع أقرانهم من غير المعاقين من خلال مشروع الحضانة الدامجة، كما تستهدف تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم من خلال المشروعات المختلفة عن طريق التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والعمل على تسويق منتجاتهم وتدريبهم لإكسابهم مهارات حرفية وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر.