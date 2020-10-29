الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية مجانا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية مجانا، على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع، بمناسبة الاحتفال السنوى باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.





ووفق بيان رسمى، توافد عدد من ذوى الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإتمام إجراءات الحصول على كل الخدمات المقدمة لهم. ولاقت المبادرة الإنسانية قبولا واستحسان كثير من المواطنين، مشيدين بحرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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