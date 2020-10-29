وزير النقل يتابع أعمال نقل المرافق و معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة...

الفريق مهندس كامل الوزير : الطريق الدائري يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلي محافظات الجمهورية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم جولة تفقدية بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم وذلك لمتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث كان في استقبال وزير النقل محافظ الجيزة حيث تم متابعة اعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلامن 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع اسكندرية الزراعى بطول 15 كم ، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي) وكان في استقباله محافظ محافظ القليوبية حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من اعمال انشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي و جاري إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة

و التقى وزير النقل خلال جولته بالعاملين والمهندسين القائمين على اعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من كافة الجهات المعنية ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة ، والبترول والثروة المعدنية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات) ومحافظات الجيزة - القاهرة - القليوبية و قدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل لافتا إلى أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار في خطابه أمس خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى أن الإسلام قام على البناء وان من يجب سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه أن يتخلق بخلقه ويتقن عمله كما شدد الوزير على أن أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورا بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى

كما وجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالميةبما سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى ، حيث يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلي محافظات الجمهورية ( القاهرة / الإسكندرية الصحراوي – القاهرة / الإسكندرية الزراعي – شبرا / بنها الحر – القاهرة / الإسماعيلية الزراعي – القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي – القاهرة / السويس الصحراوي – القطامية / العين السخنة – القاهرة / الفيوم الصحراوي – طريق الواحات ) .