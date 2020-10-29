نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية يشيد بالامكانيات التكنولوجية لوكالة الفضاء المصرية

أشاد ايهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية بالامكانيات المعملية التكنولوجية المتطورة بوكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أن مصر هي البوابة الرئيسية للتعاون مع أفريقيا في مجالات الفضاء في ظل وجود المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة وفدا أوكرانيا رفيع المستوي برئاسة "إيهور جوفكفا" نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، وبحضور"إيفهين ميكيتينكو" سفير أوكرانيا بالقاهرة وايفهيني يينين نائب وزير الخارجية ، و تاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الإقتصادية والتجارة والزراعة الممثل التجارى لأوكرانيا.