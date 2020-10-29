الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة وأمطار خفيفة خلال 48 ساعة.. والطقس معتدل بالقاهرة

تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 48 ساعة القادمة، تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.
وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع أن يكون الطقس ما بين المائل للحرارة والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22.
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