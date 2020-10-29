قومي المرأة يعقد برنامج توعية بعنوان "رحلة أمل" للتوعية بسرطان الثدي

يعقد المجلس القومي للمرأة برنامج توعوي بعنوان "رحلة امل " عن طريق البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" وذلك غد الجمعة ، يتحدث خلاله نخبة من الاطباء المتخصصين حول ما تمر به المرأة المصابة بسرطان الثدى بدءا من اكتشاف المرض حتى تمام الشفاء.

ويشارك في البرنامج كل من الدكتورة احلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة و مقررة لجنة الصحة بالمجلس ، و الدكتور عمرو ابواليزيد مدير برنامج الطب النسائي الوظيفي لتأهيل مرضى السرطان، والدكتورة منى رضا أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس ، والدكتورة شيرين غالب استاذ طب شرعي وسموم بكليه الطب جامعه القاهره وبني سويف نقيب اطباء القاهره ، و الدكتور أحمد حسن عبدالعزيز استشاري علاج الاورام جامعة عين شمس و منسق البرنامج الرئاسي لسرطان الثدي، والدكتورعمرو شريف عمرمدير برنامج وقاية للكشف المبكر، دكتور أحمد البسطويسي أستاذ طب الأورام وأورام الدم جامعة القاهرة ، مدير مركز الأبحاث بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة مروة فايز استشاري التغذية العلاجية لمرضى الاورام، يدير البرنامج الدكتورة شيرين مهدي استشاري و مدير وحده الطب النووي و الغدة الدرقيه مركز اورام معهد ناصر،وعضو لجنه الصحة المجلس القومي للمرأة .

واكدت الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس أن البرنامج التوعوي يأتي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي وهو الشهر العالمى للتوعية حول سرطان الثدي ، وفي ضوء حرص المجلس القومي للمرأة على صحة المرأة والعمل على رفع الوعى لديها بكل ما يحافظ على صحتها وسلامتها ، لكونها هى أساس الأسرة وصحتها من صحة الأسرة ككل ، مشيرة أن البرنامج يتضمن التعريف بمسببات السرطان وأهمية الإكتشاف المبكر للسرطان ، و الحفاظ على نفسية المرأة بالإضافة الى دور الجراحة والجراحه التكميلية واحدث طرق العلاج ودور التغذية العلاجية من بداية الرحلة حتى نهايتها .

جدير بالذكر أنه يتم استقبال كافة تعليقات المتابعين وأسئلتهم الخاصة بمر ض سرطان الثدي على صفحة المجلس القومي للمرأة

https://www.facebook.com/ncwegyptpage حيث سيتم الاجابه على الاسئلة والاستفسارات خلال البث المباشر