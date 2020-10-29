القوات المسلحة تنظم مؤتمرا لدول حوض البحر المتوسط للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية

بدأت فعاليات المؤتمر السنوى الثاني لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية بالإسكندرية، والذي تنظمه الأكاديمية الطبية للقوات المسلحة ويستمر حتى يوم غد الجمعة.
وتقرر نظرًا للظروف الراهنة والخاصة بجائحة كورونا واتباعًا لوسائل الوقاية بما يتفق مع القوانين المنظمة لذلك ، عقد المؤتمر بطريقة الهجين وذلك لمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الأجانب والعرب والمصريين ، حيث سيتم بث المؤتمر من خلال الموقع الإلكترونى للمؤتمر ويتزامن ذلك مع عرض فعاليات المؤتمر من خلال شاشات فى مكتبة الإسكندرية .
وتشمل فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لعدد (14) عملية ، كما يتضمن المؤتمر عقد (8) دورات تدريبية لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية ودورة تدريبية للتمريض .
كما يشمل المؤتمر إلقاء محاضرات ونقاشات علمية عن آخر الأبحاث والتوصيات الطبية فى مجال مناظير المسالك البولية .
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