الصحة العالمية: توفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا مع نهاية عام 2021

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مرفق كوفاكس الدولي المعني بلقاح كورونا يعتزم الوصول إلى 2 مليون جرعة مع نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن هناك 10 لقاحات وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر أبو بكر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن هناك 150 دولة تشارك في مرفق كوفاكس الدولى المعني بلقاح كورونا.

وأكد أنه سيتوفر اللقاح الخاص بكورونا بداية العام المقبل، كما ستتوفر كميات وفيرة من لقاح كورونا مع نهاية العام المقبل ليكون مسموحا للجميع الحصول عليه.

وأوضح مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى: "لدينا عدد كبير من اللقاحات، ونقوم بتجريب اللقاحات التي لا تزال قيد التطوير ولكن مرفق كوفاكس يتشارك فيها 150 دولة، ونتتبع مأمونية اللقاحات ونتائج التجارب السريرية، ومن المبكر أن نحكم على اللقاحات التي يتم تطويرها ولن نصل لنتائج واضحة قبل شهر ديسمبر المقبل".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الآن عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.