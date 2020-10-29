صور .. وزير النقل يتابع أعمال الصيانة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، جولة تفقدية بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، وذلك لمتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق.





بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث كان فى استقبال وزير النقل محافظ الجيزة حيث تم متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى، وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع إسكندرية الزراعى بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حتى نفق سعد الدين الشاذلى، وكان فى استقباله محافظ القليوبية.

وتابع الوزير معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وجارٍ إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائرى فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة.

والتقى وزير النقل، خلال جولته بالعاملين والمهندسين القائمين على أعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من الجهات المعنية "النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات ومحافظات الجيزة - القاهرة – القليوبية" وقدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى العمل.

وقال إن الرئيس السيسى أشار فى خطابه أمس خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف إلى أن الإسلام قام على البناء وأن من يجب سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه أن يتخلق بخلقه ويتقن عمله.

كما شدد الوزير على أن أى منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورا بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى.

ووجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية بما سيساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يربط بين محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية "القاهرة الإسكندرية الصحراوى – القاهرة الإسكندرية الزراعى – شبرا بنها الحر – القاهرة الإسماعيلية الزراعى – القاهرة الإسماعيلية الصحراوى – القاهرة السويس الصحراوى – القطامية العين السخنة – القاهرة الفيوم الصحراوى – طريق الواحات".