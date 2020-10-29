عاجل .. مصر تدين الهجمات الحوثية المتكررة على السعودية

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوف مصر التام مجددًا إلى جانب المملكة العربية السعودية فى ما تتخذه من إجراءات للتصدى لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق.

واستنكرت مصر تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثى والتى تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.