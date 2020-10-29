عاجل.. الهيئة الوطنية: نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020 الأحد

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا فى الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد المقبل، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".





وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتى تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددى لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد. وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هى الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات. يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 فى الخارج ويومى 24 و25 فى الداخل.

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