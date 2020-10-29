وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتسليم الشاب عمرو كرسي متحرك كهرباء وتوفير فرصة...

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم الشاب عمرو جمعة الذي تعرض لحادث قطار عام ٢٠٠٨ وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته، كرسي متحرك كهرباء في مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل مناسبة لظروف إعاقة الشاب عمرو داخل المحافظة.

وسلّم الكرسي المتحرك الكهربي طارق جمال وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.

كان عمرو جمعة، الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورته في أحد محطات القطار بالإسكندرية، قد تعرض لحادث قطار نتج عنه بتر في ساقيه وأحد الساعدين.

وفور تداول صورته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتواصل معه لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع أ.د هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية لتقييم حالته الصحية، تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية وفقا لما أقرته اللجنة الطبية.