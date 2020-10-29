مصر تدين شن ميليشيا الحوثى هجمات إرهابية لاستهداف السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، مواصلة قيام ميليشيا الحوثى بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضى المملكة العربية السعودية.
وتؤكد مصر مجدداً وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية فى ما تتخذه من إجراءات للتصدى لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق، مستنكرةً تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثى، والتى تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.
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