مسجل خطر .. أمن الأسكندرية يضبط بطل فيديو البلطجة وترويع الأهالي بالمنتزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالأسكندرية القبض على أحد العناصر الإجرامية عقب تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن قيامه بممارسة أعمال البلطجة. جاء ذلك على خلفية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن صور لأحد الأشخاص وبحوزته سلاح أبيض واستغاثة بعض الأهالى بشارع السوق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من المذكور لقيامه بممارسة أعمال البلطجة. فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد المذكور ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه - سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا " بلطجة ، ضرب ، سلاح نارى ، مخدرات") ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته ( سلاح أبيض عبارة عن "سكين كبير الحجم") وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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