إصابة الداعية السعودي عائض القرني بفيروس كورونا ونقله للعناية المركزة

أصيب الداعية السعودي عائض القرني بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأكد الإعلامي السعودي جابر القرني إنه تواصل مع نجل القرني وبين أنه وضعه مستقر لكن الزيارة ممنوعة، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :" أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب له الشفاء ويلبسه ثياب الصحة والعافية.. ولكل من يسأل عن حالته فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، وضعه مستقر وقد تم نقله صباح اليوم من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، الزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم."

وتصدر هاشتاج يحمل اسم الشيخ عائض القرني تريند الأعلى تغريدا في السعودية وسط دعوات له بسرعة الشفاء.

ويعد القرني من أبرز الدعاة في العالمين العربي والإسلامي، ويتابعه 19.7 مليون شخص على حسابه بموقع تويتر"، وهو كاتب وشاعر وداعية إسلامي سعودي ولد في 1 يناير 1959، له الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية وندوات أدبية