وزيرة التضامن تستهل زيارة الإسماعيلية بلقاء المحافظ

استهلت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الإسماعيلية بلقاء السيد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في ديوان عام المحافظة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بزيارة محافظة الإسماعيلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من البرامج التي يمكن تنفيذها في المحافظة الفترة المقبلة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع المحافظ البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، منها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل، والأنشطة والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وتشهد زيارة وزيرة التضامن للإسماعيلية افتتاح المركز الطبي التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة غرب، ووضع حجر الأساس للمركز الطبي لمؤسسة حكيم بالشيخ زايد في محافظة الاسماعيلية وإطلاق مبادرة "شتاء دافئ" ومبادرة "انا واليتيم"، كما تزور دار الرحمة للبنات.