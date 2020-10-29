منتدى الجمعيات الأهلية بالقومى للمرأة يعد خطة عمل لثلاثة أشهر قادمة لمناهضة العنف ضد المرأة

عقد منتدى الجمعيات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر المنتدى وبمشاركة عددًا من عضوات وأعضاء المنتدى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد افتتح الاجتماع الدكتور عصام العدوى عضو المنتدى وعضو لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس، وأشار إلى أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة حيث يناقش القضايا محل اهتمام المنتدى فى ظل التحديات الكبيرة التى تصاحب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن المنتدى تضمن ثلاثة جلسات ، ناقشت جلسته الأولى أهمية القدرات الفردية والكلية وتأثيرها على المجتمع المدنى ،واهمية تنشيط الوعى المجتمعى بكافة القضايا التى يتم تناولها مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وتضمنت عرضًا للدكتور رفعت عبد الحكيم من مؤسسة "كير مصر" حول استراتيجية بناء القبول المجتمعى لمنظمات المجتمع المدنى.

فيما ناقشت الجلسة الثانية اعمال فرق المنتدى ، حيث أعد فريق "مناهضة العنف ضد المرأة " خطة عمل لثلاثة اشهر قادمة تتضمن الأحداث العالمية مثل احتفالية 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، فضلًا عن التركيز على قضايا أساسية أخرى وهى مناهضة ختان الإناث والتحرش والاعتداء الجنسي، كما تضمنت الجلسة عرض أعمال كل من فرق التمكين الاقتصادي ،وفريق التعليم والمجتمع المدنى و فريق السكان والتنمية الاجتماعية.