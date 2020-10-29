مصدر بالكاف: مباراة الزمالك والرجاء 4 نوفمبر والنهائى يوم 27 من الشهر المقبل

أكد مصدر بالاتحاد الافريقي "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء سيتم تأجيلها إلى يوم 4 نوفمبر المقبل بدلا من الأحد 1 نوفمبر، كما سيتم تأجيل مباراة النهائي لتقام يوم 27 نوفمبر بدلا من 4 نوفمبر، وكانت نتيجة لقاء الذهاب بين الرجاء والزمالك قد انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف على الملعب الرياضى محمد الخامس، وكشفت تقارير صحفية زيادة قائمة فريق الرجاء المغربى إلى 14 لاعباً، استعدادا للسفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة.

وكان ألكسندر سيوي مدير إدارة الاتصالات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم، قال إنه لا يزال هناك مناقشات حول الموعد النهائي لمباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمباراة النهائية للبطولة.

وقال مدير إدارة الاتصالات بالكاف في تصريحات نشرتها صحيفة "المنتخب المغربية:"السلطات المصرية لديها بعض التحفظات، نحن الآن في مناقشات مع السلطات المصرية من أجل الوصول للحل الأفضل لكل الأطراف لمباراتي الزمالك والرجاء بالإضافة إلى نهائي العصبة، المناقشات مع السطات المصرية من أجل الوصول للحل الأفضل لكل الأطراف".

من جانب آخر أشار موقع "le360" المغربي إلى أن قائمة الرجاء زادت إلى 14 لاعباً بعد استعادة 4 لاعبين جاءت نتيجتهم سلبية في فحص كورونا الجديد، وسيكونون على استعداد للمشاركة في التدريبات للسفر إلى القاهرة الجمعة المقبل، من أجل مواجهة الزمالك.

وكان فيروس كورونا قد ضرب فريق الرجاء المغربي، وتقلصت القائمة من 24 إلى 10 لاعبين بسبب الإصابات بالوباء، ثم أثبتت النتائج شفاء 4 لاعبين لتزيد القائمة إلى 14 قبل السفر إلى القاهرة.

والقائمة المتاحة للرجاء من أجل مواجهة الزمالك في الآتي:

حراسة المرمى: أمير الحداوي

الدفاع: فابريس نجاه، بدر بانون، سند الورفلي، عبد الإله مدكور ، إلياس الحداد، عبد الرحيم شاكير

خط الوسط: محمد زريدة، فابريس نجوما، زكرياء الوردي، عبد الإله الحافيظي

الهجوم: بين ملانجو ، أيوب نناح، أنس جبرون