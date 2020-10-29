الفاتيكان: البابا فرانسيس يصلي من أجل ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة نيس

أعلن الفاتيكان، في بيان اليوم /الخميس/ أن البابا فرانسيس يصلي من أجل ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأضاف الفاتيكان، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن "الإرهاب والعنف لا يمكن قبولهما أبدًا".

وأشار البيان إلى أن "هجوم اليوم زرع الموت في مكان المحبة والسلوان"، مؤكدا أن البابا فرانسيس اطلع على الموقف و"قريب من المجتمع الكاثوليكي الحزين"، ودعا البابا الشعب الفرنسي إلى "الرد على الشر بالخير".