أعلن الفاتيكان، في بيان اليوم /الخميس/ أن البابا فرانسيس يصلي من أجل ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وأضاف الفاتيكان، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن "الإرهاب والعنف لا يمكن قبولهما أبدًا".
وأشار البيان إلى أن "هجوم اليوم زرع الموت في مكان المحبة والسلوان"، مؤكدا أن البابا فرانسيس اطلع على الموقف و"قريب من المجتمع الكاثوليكي الحزين"، ودعا البابا الشعب الفرنسي إلى "الرد على الشر بالخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفاتيكان: البابا فرانسيس يصلي من أجل ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة نيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.