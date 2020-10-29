سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأت سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الخميس الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع (فيس بوك) "الأصدقاء المصريون الأعزاء، نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي ونتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق. كل عام وأنتم بألف خير".

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