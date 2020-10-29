موجز السوشيال.. محمد ثروت يعلق على إطلالته فى مهرجان الجونة.. وفيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:هالة صدقي تهنئ هاني رمزي بعيد ميلاده.. شاهد

هنأت الفنانة هالة صدقى الفنان هانى رمزى بعيد ميلاده ونشرت فيديو لها معه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

هنأت الفنانة فيفى عبده جمهورها ب المولد النبوى ونشر صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

نرمين ماهر تحتفل بالمولد النبوى| شاهد

احتفلت الفنانة نرمين ماهر بالمولد النبوى وهنأت متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " ونشر نرمين ماهر صورة وعلقت قائلة " اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد كل عام وأنتم بألف خير ".

الريد كاربت فن.. محمد ثروت يعلق على إطلالته فى مهرجان الجونة| شاهد

نشر الفنان محمد ثروت صورتين له من مهرجان الجونة وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق محمد ثروت قائلا " الريد كاربت فن مش عن عن " .