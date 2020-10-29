وزير الدولة للإعلام: مركز تدريب الأفارقة واحد من أهم جسور التواصل والفهم بين الصحفيين والإعلاميين لتبادل الثقافات

رحب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بالمشاركين في الدورة الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية "أونلاين".

وقال أسامة هيكل، في كلمته خلال ختام الدورة التدريبية: "ضيوفنا الأعزاء في المؤسسات الإعلامية الأفريقية، أرحب بكم جميعا وآمل أن تكونوا قد حصلتم على معلومات مثمرة خلال دورة التدريب التي عُقدت".

وأضاف هيكل: "تُعد هذه المرة الأولى التي تُعقد فيها المحاضرات "أونلاين" منذ عام ١٩٧٧، فعلى مدار الثلاثة وأربعين عامًا الماضية نجحت مصر في تدريب ما يقرب من 5000 متدرب من 55 دولة أفريقية".

وأعرب في كلمته عن أمله في انتهاء جائحة كورونا "كوفيد 19" في أسرع وقت حتى نسعد بلقاء أصدقائنا من المؤسسات الإعلامية في جميع الدول الأفريقية.

وأكد هيكل خلال كلمته أن مركز تدريب الأفارقة يعد واحدا من أهم جسور التواصل والفهم بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.

وفي نهاية الكلمة، رحب بالمشاركين مجددًا قائلًا: "أرحب بكم جميعًا من جديد، وأتمنى أن تعتبروا مصر بلدكم الثاني، وأن نراكم جميعًا بعد انتهاء جائحة كورونا، وإذا كان هناك أي نقاط سلبية تعرضتم لها في الدورة التدريبية يرجى إعلامنا بها.. شكرًا لكم".