عاجل .. مصر تدين بأشد العبارات حادث الطعن فى نيس الفرنسية

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأشد العبارات حادث الطعن، الذى وقع اليوم فى مدينة "نيس" الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.





وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا فى مواجهة هذا الحادث البغيض. وأضاف البيان: "مصر إذ تستهجن بشدة وترفض مثل هذه الحوادث الإرهابية؛ فإنها لتشدد على أنها تتنافى بالكلية مع الفطرة الإنسانية وتعاليم كافة الديانات السماوية".

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