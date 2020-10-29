شكرى يبحث مع سكرتير عام مجلس الأمن القومى الروسى عددا من القضايا الإقليمية

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، نيكولاى باتروشيف، سكرتير عام مجلس الأمن القومى الروسى ومستشار الرئيس فلاديمير بوتين للأمن القومى، للتباحُث حول عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية التى تحظى باهتمام الدولتيّن.





ويأتى هذا اللقاء فى إطار زيار الوزير شكرى للعاصمة الروسية موسكو. وفى وقت سابق، التقى شكري‬ وزير الصناعة والتجارة الروسى ⁧‫دنيس مانتوروف‬⁩ فى ⁧‫موسكو،‬⁩ لمناقشة العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد وزير الخارجية التزام مصر بالتحرك نحو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس، ليتسنى العمل نحو المضى قدماً فى تنفيذ المشروع، باعتباره أحد أضخم مشروعات التعاون الاستراتيجى بين الجانبين.

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