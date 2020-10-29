مطران الكاثوليك بالأقصر يهنئ السيسى والشعب المصرى بالمولد النبوى

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وجاء فى نص التهنئة: "بالأصالة عن نفسى، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أقدم أطيب وأرق التهانى القلبية الصادقة، للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى العظيم، والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد المولد النبوى الشريف".
وتابع: "مُصلين إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتآخى والسلام والخير للشعب العظيم، وأن يمد يد العون لقيادات وطننا، من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".
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