القباج : سعيدة بالتعاون المثمر بين وزارة التضامن ومحافظة الإسماعيلية

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة محافظة الاسماعيلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة فى عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من البرامج التى يمكن تنفيذها فى المحافظة الفترة المقبلة.
واستعرضت القباج خلال لقائها مع المحافظ البرامج والأنشطة التى تنفذها الوزارة، منها برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل، والأنشطة والخدمات التى تقدم لذوى الاحتياجات الخاصة.
وتشهد زيارة وزيرة التضامن للإسماعيلية افتتاح المركز الطبى التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة غرب، ووضع حجر الأساس للمركز الطبى لمؤسسة حكيم بالشيخ زايد فى محافظة الإسماعيلية، وإطلاق مبادرة "شتاء دافىء" ومبادرة "أنا واليتيم"، كما تزور دار الرحمة للبنات.
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